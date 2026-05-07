Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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07.05.2026 19:03:01
Old IT makes its bid for AI relevance
Pendulum is swinging back to companies in areas such as servers, more general chips and softwareWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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