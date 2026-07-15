KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.07.2026 14:09:00
On-Device-KI: Google bringt 2-Milliarden-Parameter-Modell auf Smartphones
Google verlagert KI-Funktionen von der Cloud direkt auf das Smartphone. Das Modell Gemma 4 E2B for TPU ist speziell für das Pixel 10 konzipiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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