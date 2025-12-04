KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
04.12.2025 09:51:00
Open-Source-Toolkit: KI-Unternehmen Anthropic übernimmt Bun
Das KI-Unternehmen Anthropic hat das quelloffene JavaScript-Toolkit Bun gekauft, das es für die Infrastruktur von Claude Code verwendet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
