KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.07.2026 12:28:00
OpenSpec: Software von KI mit Spezifikationen entwickeln
Die aktuelle Version des Entwicklungs-Tools für Spec-driven Development unterstützt neue KI-Tools und bietet eine Updatemöglichkeit bestehender Spezifikationen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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