Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Montag zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,81 Prozent höher bei 4 231,31 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,669 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,192 Prozent auf 4 205,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 197,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 205,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 234,73 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2023, den Stand von 4 136,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 321,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wurde der Euro STOXX 50 mit 3 868,50 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 9,73 Prozent aufwärts. Bei 4 491,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 3 802,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,17 Prozent auf 24,38 EUR), Flutter Entertainment (+ 2,14 Prozent auf 124,15 GBP), Ferrari (+ 2,02 Prozent auf 320,10 EUR), Stellantis (+ 1,81 Prozent auf 18,28 EUR) und Siemens (+ 1,61 Prozent auf 132,90 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-0,55 Prozent auf 14,91 EUR), adidas (-0,48 Prozent auf 170,08 EUR), Allianz (-0,27 Prozent auf 221,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,19 Prozent auf 56,60 EUR) und Bayer (+ 0,24 Prozent auf 40,25 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 706 871 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 343,145 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

