Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 4 715,48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,983 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,325 Prozent auf 4 710,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 694,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 710,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 720,83 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,611 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 043,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bei 5 080,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 330,23 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Stellantis (+ 1,17 Prozent auf 14,02 EUR), adidas (+ 0,66 Prozent auf 214,70 EUR), Siemens (+ 0,57 Prozent auf 159,84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,53 Prozent auf 439,70 EUR) und Infineon (+ 0,51 Prozent auf 30,46 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-0,36 Prozent auf 3,46 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,08 Prozent auf 35,98 EUR), Eni (+ 0,01 Prozent auf 14,37 EUR), BASF (+ 0,08 Prozent auf 41,50 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 187,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 174 335 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,261 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at