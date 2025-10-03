Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting drückte den Papieren der Italiener am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Ölkonzerne zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, den bereits die spanische Repsol trägt. Sie sind Loftings Favoriten mit Blick auf die Quartalsberichte. Besonders negativ schätzt der Experte derweil die norwegische Equinor ein. Bei Eni sieht er Aktienrückkaufchancen dank starker Barmittelzuflüsse./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
16,50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
14,93 €
Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
14,82 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
Analyst Name::
Matthew Lofting
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.mehr Analysen
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
