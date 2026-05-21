Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX im Blick 21.05.2026 12:27:23

Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im TecDAX

Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im TecDAX

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,06 Prozent höher bei 4 002,64 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 543,622 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,131 Prozent auf 3 965,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 960,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 007,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 964,59 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 6,02 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 700,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der TecDAX bei 3 721,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der TecDAX bei 3 887,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,44 Prozent. 4 007,60 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3,37 Prozent auf 90,76 EUR), Sartorius vz (+ 2,94 Prozent auf 234,70 EUR), EVOTEC SE (+ 2,86 Prozent auf 5,04 EUR), Infineon (+ 2,53 Prozent auf 69,66 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,23 Prozent auf 89,35 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil United Internet (-0,74 Prozent auf 26,88 EUR), TeamViewer (-0,69 Prozent auf 5,73 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 152,88 EUR), Bechtle (-0,33 Prozent auf 30,56 EUR) und Nordex (-0,32 Prozent auf 43,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 386 288 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 182,979 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,75 zu Buche schlagen. Mit 7,96 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

mehr Analysen
07.05.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
06.05.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
06.05.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 30,46 -0,65% Bechtle AG
EVOTEC SE 4,97 1,93% EVOTEC SE
freenet AG 26,22 0,54% freenet AG
HENSOLDT 90,46 4,17% HENSOLDT
Infineon AG 68,35 -0,20% Infineon AG
Nemetschek SE 64,45 -2,20% Nemetschek SE
Nordex AG 42,70 -0,42% Nordex AG
SAP SE 151,16 -2,20% SAP SE
Sartorius AG Vz. 233,30 2,73% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 88,00 0,51% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,67 -2,24% TeamViewer
United Internet AG 26,72 -1,84% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 964,81 0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:33 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Zahlen: ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen