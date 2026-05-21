Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im TecDAX

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,06 Prozent höher bei 4 002,64 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 543,622 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,131 Prozent auf 3 965,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 960,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 007,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 964,59 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 6,02 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 700,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der TecDAX bei 3 721,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der TecDAX bei 3 887,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,44 Prozent. 4 007,60 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3,37 Prozent auf 90,76 EUR), Sartorius vz (+ 2,94 Prozent auf 234,70 EUR), EVOTEC SE (+ 2,86 Prozent auf 5,04 EUR), Infineon (+ 2,53 Prozent auf 69,66 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,23 Prozent auf 89,35 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil United Internet (-0,74 Prozent auf 26,88 EUR), TeamViewer (-0,69 Prozent auf 5,73 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 152,88 EUR), Bechtle (-0,33 Prozent auf 30,56 EUR) und Nordex (-0,32 Prozent auf 43,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 386 288 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 182,979 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,75 zu Buche schlagen. Mit 7,96 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at