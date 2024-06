Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,46 Prozent stärker bei 18 151,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,750 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 18 068,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 067,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 153,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 068,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,793 Prozent aufwärts. Der DAX wies vor einem Monat, am 20.05.2024, einen Wert von 18 768,96 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.03.2024, den Wert von 18 015,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 111,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,24 Prozent aufwärts. Bei 18 892,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 2,34 Prozent auf 214,30 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,48 Prozent auf 97,42 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,07 Prozent auf 226,00 EUR), Siemens (+ 1,05 Prozent auf 170,00 EUR) und Daimler Truck (+ 0,90 Prozent auf 37,16 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Henkel vz (-0,77 Prozent auf 82,66 EUR), Rheinmetall (-0,43 Prozent auf 485,80 EUR), Continental (-0,40 Prozent auf 54,58 EUR), Fresenius SE (-0,39 Prozent auf 28,40 EUR) und Symrise (-0,26 Prozent auf 113,50 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 178 898 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 205,432 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,53 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

