Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,14 Prozent fester bei 27 093,76 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 264,856 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,190 Prozent auf 27 107,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27 055,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 27 127,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 072,41 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 0,988 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 781,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, notierte der MDAX bei 25 531,97 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 17.10.2023, mit 24 976,80 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,952 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Lufthansa (+ 1,97 Prozent auf 6,83 EUR), Delivery Hero (+ 1,76 Prozent auf 37,58 EUR), Gerresheimer (+ 1,69 Prozent auf 84,15 EUR), Nordex (+ 1,01 Prozent auf 13,01 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 0,97 Prozent auf 31,38 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen JENOPTIK (-2,52 Prozent auf 24,76 EUR), LANXESS (-1,51 Prozent auf 28,71 EUR), PUMA SE (-1,12 Prozent auf 38,74 EUR), HUGO BOSS (-0,70 Prozent auf 41,17 EUR) und Evonik (-0,66 Prozent auf 20,97 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 779 536 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 20,000 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die thyssenkrupp-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 16,03 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

