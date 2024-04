Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,07 Prozent höher bei 26 990,21 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 250,674 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,061 Prozent auf 26 719,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 703,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 991,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 719,41 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,295 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 12.03.2024, einen Stand von 26 408,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 296,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 340,86 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,566 Prozent nach oben. Bei 27 286,23 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 5,64 Prozent auf 14,05 EUR), Siltronic (+ 4,69 Prozent auf 84,90 EUR), HelloFresh (+ 4,53 Prozent auf 6,74 EUR), AIXTRON SE (+ 2,80 Prozent auf 23,09 EUR) und SMA Solar (+ 2,20 Prozent auf 50,65 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Gerresheimer (-0,79 Prozent auf 100,80 EUR), HUGO BOSS (-0,11 Prozent auf 52,42 EUR), Nordex (+ 0,08 Prozent auf 13,11 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,09 Prozent auf 2,34 EUR) und CTS Eventim (+ 0,12 Prozent auf 84,20 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 528 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 18,037 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,85 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

