WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

Marktbericht 13.11.2025 17:59:17

XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der SDAX zeigte sich schlussendlich wenig verändert.

Der SDAX schloss am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 16 194,58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 80,244 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 16 204,50 Punkte an der Kurstafel, nach 16 172,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16 184,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 365,62 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 17 269,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, notierte der SDAX bei 17 073,11 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Stand von 13 231,95 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,62 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 9,75 Prozent auf 2,11 EUR), Eckert Ziegler (+ 8,36 Prozent auf 16,85 EUR), JOST Werke (+ 8,18 Prozent auf 52,90 EUR), PNE (+ 6,55 Prozent auf 10,74 EUR) und Dürr (+ 4,21 Prozent auf 21,05 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-6,23 Prozent auf 28,62 EUR), Sixt SE St (-5,25 Prozent auf 72,25 EUR), grenke (-4,46 Prozent auf 14,14 EUR), pbb (-4,35 Prozent auf 4,05 EUR) und JENOPTIK (-4,28 Prozent auf 20,14 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 400 243 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,383 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Dürr AG

Analysen zu Mutares

13.11.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
30.04.25 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.24 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Es ist ein Fehler aufgetreten!

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
