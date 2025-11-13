Dürr Aktie
XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Der SDAX schloss am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 16 194,58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 80,244 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 16 204,50 Punkte an der Kurstafel, nach 16 172,08 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16 184,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 365,62 Punkten erreichte.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 17 269,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, notierte der SDAX bei 17 073,11 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Stand von 13 231,95 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,62 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.
Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 9,75 Prozent auf 2,11 EUR), Eckert Ziegler (+ 8,36 Prozent auf 16,85 EUR), JOST Werke (+ 8,18 Prozent auf 52,90 EUR), PNE (+ 6,55 Prozent auf 10,74 EUR) und Dürr (+ 4,21 Prozent auf 21,05 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-6,23 Prozent auf 28,62 EUR), Sixt SE St (-5,25 Prozent auf 72,25 EUR), grenke (-4,46 Prozent auf 14,14 EUR), pbb (-4,35 Prozent auf 4,05 EUR) und JENOPTIK (-4,28 Prozent auf 20,14 EUR).
Die teuersten Konzerne im SDAX
Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 400 243 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,383 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick
Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.
Nachrichten zu Dürr AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Dürr bekräftigt Prognose und erwartet Belebung im vierten Quartal (dpa-AFX)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Dürr legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Mutaresmehr Analysen
|13.11.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.11.24
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,32
|0,00%
|Dürr AG
|21,00
|4,48%
|Eckert & Ziegler
|16,75
|5,21%
|grenke AG
|14,20
|-0,28%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|2,10
|9,60%
|JENOPTIK AG
|19,97
|-4,08%
|JOST Werke AG
|53,90
|9,89%
|Mutares
|27,30
|2,06%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|4,01
|-4,75%
|PNE AG
|10,84
|6,48%
|Schaeffler AG
|6,55
|-2,09%
|Sixt SE St.
|72,60
|-5,71%
|SMA Solar AG
|28,46
|-7,05%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 209,14
|0,23%
