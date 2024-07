Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

In Frankfurt stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent höher bei 3 411,77 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 532,323 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,007 Prozent schwächer bei 3 408,70 Punkten, nach 3 408,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 404,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 420,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der TecDAX auf 3 353,26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 334,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, einen Stand von 3 218,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,62 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,61 Prozent auf 66,00 EUR), ATOSS Software (+ 1,87 Prozent auf 119,80 EUR), HENSOLDT (+ 1,75 Prozent auf 36,10 EUR), Sartorius vz (+ 1,00 Prozent auf 242,60 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,70 Prozent auf 94,15 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Nordex (-3,62 Prozent auf 13,06 EUR), SMA Solar (-3,21 Prozent auf 27,70 EUR), AIXTRON SE (-1,64 Prozent auf 20,96 EUR), Siltronic (-1,61 Prozent auf 76,25 EUR) und Nagarro SE (-1,16 Prozent auf 76,65 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 653 927 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,302 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,91 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at