Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,46 Prozent höher bei 3 355,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 526,137 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,344 Prozent auf 3 351,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 340,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 361,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 338,18 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 2,46 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 3 375,31 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Stand von 3 444,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 117,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,926 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. 3 125,18 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 3,57 Prozent auf 5,96 EUR), Energiekontor (+ 1,76 Prozent auf 57,70 EUR), Infineon (+ 1,37 Prozent auf 32,10 EUR), AIXTRON SE (+ 1,36 Prozent auf 19,36 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,97 Prozent auf 43,64 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil PNE (-1,71 Prozent auf 13,80 EUR), CANCOM SE (-1,61 Prozent auf 28,16 EUR), Siltronic (-0,86 Prozent auf 74,60 EUR), ATOSS Software (-0,43 Prozent auf 138,00 EUR) und Bechtle (-0,25 Prozent auf 39,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 069 196 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224,061 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

2024 weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at