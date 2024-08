Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen

Um 15:40 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,39 Prozent auf 8 400,78 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,581 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 367,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 367,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 335,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 405,24 Zähler.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,39 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 01.07.2024, den Stand von 8 166,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.05.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 121,24 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 666,27 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,80 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 11,57 Prozent auf 5,02 GBP), Next (+ 8,97 Prozent auf 98,88 GBP), Smith Nephew (+ 7,60 Prozent auf 12,08 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,52 Prozent auf 98,98 GBP) und Haleon (+ 3,69 Prozent auf 3,63 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Melrose Industries (-9,22 Prozent auf 5,35 GBP), Schroders (-8,32 Prozent auf 3,60 GBP), HSBC (-5,64 Prozent auf 6,64 GBP), Lloyds Banking Group (-2,95 Prozent auf 0,58 GBP) und easyJet (-2,52 Prozent auf 4,39 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 100 027 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 223,995 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

