Optimismus in London: FTSE 100 steigt letztendlich

Das machte das Börsenbarometer in London am Montag zum Handelsschluss.

Letztendlich ging der FTSE 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 8 292,35 Punkten aus dem Montagshandel. Damit sind die enthaltenen Werte 2,583 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 285,71 Punkte an der Kurstafel, nach 8 285,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 368,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 285,71 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 8 164,12 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.04.2024, den Stand von 8 147,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 694,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,39 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 4,14 Prozent auf 1,28 GBP), Airtel Africa (+ 2,91 Prozent auf 1,13 GBP), NatWest Group (+ 2,63 Prozent auf 3,71 GBP), Segro (+ 2,04 Prozent auf 9,10 GBP) und Prudential (+ 1,61 Prozent auf 6,96 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Reckitt Benckiser (-8,76 Prozent auf 40,93 GBP), Entain (-8,07 Prozent auf 5,97 GBP), Ocado Group (-2,98 Prozent auf 4,33 GBP), easyJet (-1,98 Prozent auf 4,54 GBP) und Flutter Entertainment (-1,92 Prozent auf 150,55 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 170 219 017 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 223,777 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die HSBC-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

