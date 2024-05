Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag freundlich

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,08 Prozent fester bei 39 902,77 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,464 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,108 Prozent auf 39 912,34 Punkte an der Kurstafel, nach 39 869,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 39 861,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39 951,30 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,787 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 17.04.2024, einen Wert von 37 753,31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, mit 38 627,99 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, stand der Dow Jones bei 33 420,77 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,80 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 40 051,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 0,91 Prozent auf 204,31 USD), 3M (+ 0,77 Prozent auf 105,67 USD), Caterpillar (+ 0,77 Prozent auf 353,42 USD), Goldman Sachs (+ 0,64 Prozent auf 467,49 USD) und Dow (+ 0,61 Prozent auf 59,06 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amgen (-1,32 Prozent auf 310,55 USD), Intel (-0,75 Prozent auf 31,79 USD), Boeing (-0,67 Prozent auf 181,74 USD), IBM (-0,62 Prozent auf 167,93 USD) und Procter Gamble (-0,44 Prozent auf 167,12 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 630 561 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,896 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

