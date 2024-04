Optimismus in New York: Dow Jones klettert schlussendlich

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Schlussendlich legte der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,40 Prozent auf 38 239,66 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,039 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,089 Prozent schwächer bei 38 052,09 Punkten, nach 38 085,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 38 065,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 337,64 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,322 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 39 282,33 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 26.01.2024, einen Stand von 38 109,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 301,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39 889,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 3,43 Prozent auf 179,62 USD), Microsoft (+ 1,82 Prozent auf 406,32 USD), Goldman Sachs (+ 1,79 Prozent auf 427,57 USD), Caterpillar (+ 1,59 Prozent auf 343,38 USD) und Dow (+ 1,51 Prozent auf 57,29 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Intel (-9,20 Prozent auf 31,88 USD), IBM (-1,05 Prozent auf 167,13 USD), McDonalds (-0,91 Prozent auf 273,09 USD), Procter Gamble (-0,78 Prozent auf 161,29 USD) und American Express (-0,62 Prozent auf 235,64 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 28 924 512 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,831 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at