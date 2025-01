Optimismus in New York: Dow Jones verbucht mittags Zuschläge

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,06 Prozent aufwärts auf 41 963,62 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,833 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,44 Prozent auf 42 540,29 Punkte an der Kurstafel, nach 41 938,45 Punkten am Vortag.

Bei 42 181,67 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 41 844,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 13.12.2024, den Wert von 43 828,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42 863,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 37 592,98 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 4,46 Prozent auf 543,91 USD), Caterpillar (+ 2,30 Prozent auf 359,09 USD), Amgen (+ 1,71 Prozent auf 266,72 USD), Nike (+ 1,64 Prozent auf 72,37 USD) und Chevron (+ 1,59 Prozent auf 155,58 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-2,52 Prozent auf 132,48 USD), Apple (-2,27 Prozent auf 231,47 USD), Boeing (-1,48 Prozent auf 169,46 USD), Walmart (-1,38 Prozent auf 91,72 USD) und Walt Disney (-1,25 Prozent auf 107,29 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24 787 983 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,502 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,99 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

