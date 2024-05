Optimismus in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,14 Prozent stärker bei 39 487,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,376 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,405 Prozent fester bei 39 591,28 Punkten, nach 39 431,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39 524,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39 418,81 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, den Stand von 37 983,24 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 14.02.2024, mit 38 424,27 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, notierte der Dow Jones bei 33 300,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,70 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1,55 Prozent auf 181,21 USD), Nike (+ 1,19 Prozent auf 93,82 USD), 3M (+ 1,16 Prozent auf 100,79 USD), Intel (+ 0,72 Prozent auf 30,73 USD) und Goldman Sachs (+ 0,67 Prozent auf 456,60 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Visa (-0,91 Prozent auf 276,86 USD), Walmart (-0,83 Prozent auf 59,91 USD), Amazon (-0,72 Prozent auf 185,22 USD), Procter Gamble (-0,68 Prozent auf 164,75 USD) und Merck (-0,57 Prozent auf 128,55 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 321 046 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,858 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,84 erwartet. Mit 6,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at