Boeing Aktie
|185,14EUR
|2,10EUR
|1,15%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Ken Herbert bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Erlaubnis der US-Behörde FAA, die Produktion des 737-Max-Jets auf 42 Stück je Monat zu erhöhen. Diese Entscheidung sei positiv für den Ausblick auf das Jahr 2026 - auch für die Zulieferer des Flugzeugbauers./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 215,42
|
Abst. Kursziel*:
16,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 215,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
