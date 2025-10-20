Boeing Aktie

185,14EUR 2,10EUR 1,15%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

20.10.2025 15:25:45

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Ken Herbert bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Erlaubnis der US-Behörde FAA, die Produktion des 737-Max-Jets auf 42 Stück je Monat zu erhöhen. Diese Entscheidung sei positiv für den Ausblick auf das Jahr 2026 - auch für die Zulieferer des Flugzeugbauers./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 09:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 215,42 		Abst. Kursziel*:
16,05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 215,63 		Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

