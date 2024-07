Optimismus in New York: NASDAQ Composite schließt mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,88 Prozent stärker bei 18 188,30 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,070 Prozent leichter bei 18 016,12 Punkten, nach 18 028,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 18 016,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 188,30 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 828,67 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, bei 16 277,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13 816,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 23,18 Prozent nach oben. 18 188,30 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nektar Therapeutics (+ 11,11 Prozent auf 1,30 USD), Amtech Systems (+ 9,65 Prozent auf 6,59 USD), Schnitzer Steel Industries (+ 8,25 Prozent auf 15,88 USD), BE Semiconductor Industries (+ 7,98 Prozent auf 182,76 USD) und American Superconductor (+ 7,72 Prozent auf 25,95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen QC (-39,94 Prozent auf 0,30 USD), Ebix (-30,10 Prozent auf 0,01 USD), Sify (-4,58 Prozent auf 0,45 USD), Cutera (-4,44 Prozent auf 1,29 USD) und Hooker Furniture (-3,56 Prozent auf 13,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 557 496 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,159 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Big 5 Sporting Goods-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 20,83 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at