Optimismus in New York: So performt der Dow Jones am Montagmittag

Am Montag verbucht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,55 Prozent auf 38 882,96 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 11,661 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,156 Prozent stärker bei 38 731,97 Punkten in den Handel, nach 38 671,69 Punkten am Vortag.

Bei 38 889,42 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38 628,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 37 592,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, notierte der Dow Jones bei 34 283,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der Dow Jones mit 33 869,27 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 3,10 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 889,42 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Intel (+ 2,96 Prozent auf 44,59 USD), Goldman Sachs (+ 2,69 Prozent auf 394,61 USD), Nike (+ 2,02 Prozent auf 106,61 USD), 3M (+ 1,77 Prozent auf 94,54 USD) und Walt Disney (+ 1,65 Prozent auf 110,18 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Cisco (-0,54 Prozent auf 49,86 USD), Procter Gamble (-0,44 Prozent auf 156,73 USD), Apple (-0,41 Prozent auf 188,07 USD), Salesforce (-0,41 Prozent auf 290,12 USD) und Coca-Cola (-0,35 Prozent auf 59,35 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 911 399 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,892 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,82 erwartet. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent gelockt.

