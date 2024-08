Optimismus in Paris: So performt der CAC 40 aktuell

Am Montag notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,76 Prozent stärker bei 7 506,03 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,294 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,059 Prozent schwächer bei 7 445,31 Punkten in den Montagshandel, nach 7 449,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 444,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 510,32 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.07.2024, wurde der CAC 40 mit 7 534,52 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 167,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der CAC 40 mit 7 164,11 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,330 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Punkten erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 83 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 328,750 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,33 erwartet. Die Stellantis-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at