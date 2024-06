Optimismus in Wien: ATX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen

Der ATX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent fester bei 3 594,33 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 114,837 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 589,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 589,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 588,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 596,03 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 3 750,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 453,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, stand der ATX noch bei 3 157,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,34 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 0,97 Prozent auf 39,60 EUR), Wienerberger (+ 0,53 Prozent auf 34,20 EUR), Raiffeisen (+ 0,43 Prozent auf 16,27 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,30 EUR) und voestalpine (+ 0,16 Prozent auf 24,90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-0,88 Prozent auf 33,80 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 29,95 EUR), AT S (AT&S) (-0,55 Prozent auf 21,60 EUR), IMMOFINANZ (-0,42 Prozent auf 23,90 EUR) und Verbund (-0,20 Prozent auf 75,65 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 13 662 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,691 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at