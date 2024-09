Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in der Gewinnzone

Schlussendlich legten Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der ATX Prime den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 1 862,86 Punkten ab. Zuvor eröffnete der Index bei 1 862,36 Zählern und damit 0,061 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 861,22 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 867,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 847,65 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 02.08.2024, mit 1 769,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 846,75 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 1 605,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 8,68 Prozent zu Buche. Bei 1 889,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 7,06 Prozent auf 5,46 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,61 Prozent auf 18,45 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,54 Prozent auf 32,35 EUR), Vienna Insurance (+ 2,09 Prozent auf 31,80 EUR) und Raiffeisen (+ 1,17 Prozent auf 18,12 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Rosenbauer (-5,30 Prozent auf 39,30 EUR), CA Immobilien (-3,46 Prozent auf 30,70 EUR), FACC (-2,06 Prozent auf 7,12 EUR), STRABAG SE (-2,04 Prozent auf 38,40 EUR) und Wolford (-1,95 Prozent auf 3,02 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 3 014 793 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,803 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,52 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at