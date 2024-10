Optimismus in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 1 807,50 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 1 805,95 Punkten in den Handel, nach 1 805,95 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 810,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 805,95 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,080 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 17.09.2024, mit 1 799,88 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wurde der ATX Prime mit 1 841,87 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 17.10.2023, den Wert von 1 583,57 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 5,45 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 2,11 Prozent auf 11,60 EUR), Wolford (+ 2,01 Prozent auf 3,04 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,89 Prozent auf 17,26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,56 Prozent auf 29,35 EUR) und BAWAG (+ 0,86 Prozent auf 70,35 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,79 Prozent auf 7,66 EUR), AMAG (-2,51 Prozent auf 23,30 EUR), UBM Development (-1,50 Prozent auf 19,70 EUR), Andritz (-0,73 Prozent auf 60,95 EUR) und STRABAG SE (-0,65 Prozent auf 38,05 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 30 420 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,160 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

