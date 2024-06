Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge

Der ATX Prime gewinnt am Freitagmittag an Fahrt.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 1 835,39 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 1 830,57 Punkten in den Handel, nach 1 830,55 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 836,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 829,03 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,15 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Stand von 1 785,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der ATX Prime mit 1 690,60 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 1 545,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 7,08 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,64 Prozent auf 8,66 EUR), Polytec (+ 1,45 Prozent auf 3,50 EUR), FACC (+ 1,43 Prozent auf 7,10 EUR), Erste Group Bank (+ 1,10 Prozent auf 45,02 EUR) und PORR (+ 0,87 Prozent auf 13,98 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen ZUMTOBEL (-2,26 Prozent auf 6,06 EUR), UBM Development (-1,74 Prozent auf 19,75 EUR), Rosenbauer (-1,60 Prozent auf 30,70 EUR), AMAG (-1,12 Prozent auf 26,50 EUR) und Lenzing (-1,01 Prozent auf 34,35 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 112 852 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,639 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

