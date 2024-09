Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,90 Prozent fester bei 1 804,64 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent tiefer bei 1 788,51 Punkten in den Montagshandel, nach 1 788,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 788,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 808,05 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wurde der ATX Prime auf 1 784,48 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der ATX Prime mit 1 834,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 590,76 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,29 Prozent zu. 1 889,08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 5,56 Prozent auf 5,70 EUR), Wolford (+ 4,00 Prozent auf 3,12 EUR), Addiko Bank (+ 3,45 Prozent auf 16,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,09 Prozent auf 17,06 EUR) und Andritz (+ 2,08 Prozent auf 58,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Rosenbauer (-3,23 Prozent auf 35,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,41 Prozent auf 8,10 EUR), Polytec (-2,27 Prozent auf 3,02 EUR), AMAG (-2,05 Prozent auf 23,90 EUR) und Flughafen Wien (-1,82 Prozent auf 54,00 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 237 554 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,491 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,63 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

