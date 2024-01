Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,36 Prozent höher bei 1 704,59 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,011 Prozent höher bei 1 698,68 Punkten, nach 1 698,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 704,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 698,11 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,13 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 04.12.2023, bei 1 660,99 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 04.10.2023, einen Stand von 1 555,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 610,04 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 1,79 Prozent auf 34,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,53 Prozent auf 43,10 EUR), AMAG (+ 1,42 Prozent auf 28,50 EUR), Rosenbauer (+ 1,39 Prozent auf 29,20 EUR) und Semperit (+ 1,12 Prozent auf 14,50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Palfinger (-0,99 Prozent auf 25,05 EUR), Wolford (-0,84 Prozent auf 4,72 EUR), Vienna Insurance (-0,75 Prozent auf 26,30 EUR), Österreichische Post (-0,46 Prozent auf 32,30 EUR) und Addiko Bank (-0,36 Prozent auf 13,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 37 112 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,506 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at