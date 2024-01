Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen

Am Freitag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 1,48 Prozent höher bei 14 820,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,965 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,389 Prozent auf 14 661,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 604,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 867,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 661,05 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 581,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 562,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, betrug der SPI-Kurs 14 533,39 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 867,41 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Lonza (+ 14,07 Prozent auf 422,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 13,31 Prozent auf 0,08 CHF), SGS SA (+ 10,37 Prozent auf 82,84 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 7,28 Prozent auf 0,09 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ObsEva (-13,39 Prozent auf 0,05 CHF), Spexis (-12,82 Prozent auf 0,34 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-9,49 Prozent auf 124,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,91 Prozent auf 0,51 CHF) und AIRESIS (-5,14 Prozent auf 0,50 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 283 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 262,808 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,31 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at