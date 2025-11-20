Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu

Um 09:12 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 17 361,74 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,215 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,737 Prozent auf 17 345,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 218,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 17 345,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 370,80 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,238 Prozent abwärts. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, einen Stand von 17 369,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, stand der SPI noch bei 17 035,70 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 15 373,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,88 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 8,26 Prozent auf 1,31 CHF), VAT (+ 6,86 Prozent auf 345,70 CHF), BELIMO (+ 4,31 Prozent auf 787,00 CHF), Ascom (+ 3,75 Prozent auf 3,60 CHF) und Logitech (+ 3,32 Prozent auf 89,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-18,88 Prozent auf 40,40 CHF), Curatis (-7,75 Prozent auf 11,90 CHF), StarragTornos (-4,44 Prozent auf 30,10 CHF), ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,75 CHF) und BVZ (-2,80 Prozent auf 1 040,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 316 371 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 273,185 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,99 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

