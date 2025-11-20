SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|SHL Telemedicine-Investition im Blick
|
20.11.2025 16:04:23
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren gekostet
Am 20.11.2015 wurden SHL Telemedicine-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SHL Telemedicine-Papier an diesem Tag bei 8,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,628 SHL Telemedicine-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14,07 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 19.11.2025 auf 1,21 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,93 Prozent abgenommen.
Am Markt war SHL Telemedicine jüngst 19,86 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
