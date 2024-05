Optimismus in Zürich: SLI mit Zuschlägen

Der SLI performt am Mittag positiv.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent fester bei 1 957,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,472 Prozent auf 1 959,42 Punkte an der Kurstafel, nach 1 950,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 967,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 955,35 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 2,10 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 838,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, notierte der SLI bei 1 840,06 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 17.05.2023, einen Wert von 1 776,05 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,99 Prozent nach oben. Bei 1 967,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 5,09 Prozent auf 144,45 CHF), Swatch (I) (+ 2,41 Prozent auf 199,60 CHF), Swiss Re (+ 1,81 Prozent auf 109,60 CHF), Logitech (+ 1,40 Prozent auf 82,74 CHF) und Novartis (+ 1,09 Prozent auf 93,63 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Life (-5,19 Prozent auf 628,20 CHF), Straumann (-1,54 Prozent auf 121,65 CHF), Partners Group (-1,53 Prozent auf 1 256,50 CHF), Alcon (-1,51 Prozent auf 79,66 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,22 Prozent auf 47,07 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 867 917 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 247,732 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at