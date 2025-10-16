ABB Aktie

63,42EUR -0,10EUR -0,16%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
16.10.2025 16:28:08

ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal von 59 auf 68 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate hätten erneut bewiesen, dass der Industriekonzern auf Wachstumskurs sei, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzernumbau schreite mit dem Verkauf des Roboter-Geschäfts voran. Der Experte geht von einer Teilausschüttung des hohen Verkaufserlöses durch ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm aus./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
59,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
59,18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

16:28 ABB Kaufen DZ BANK
13:05 ABB Underperform Bernstein Research
12:10 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 63,42 -0,16% ABB (Asea Brown Boveri)

Aktuelle Aktienanalysen

16:52 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
16:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:44 BP Hold Jefferies & Company Inc.
16:39 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16:29 Netflix Buy UBS AG
16:28 ABB Kaufen DZ BANK
15:33 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:29 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
13:42 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:33 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13:31 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
13:30 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
13:25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
13:23 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
13:22 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
13:21 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
13:13 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13:11 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:09 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:07 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:05 ABB Underperform Bernstein Research
13:02 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
13:01 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
12:40 Roche Kaufen DZ BANK
12:37 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12:34 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
12:34 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
12:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:23 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:22 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
12:21 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:10 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
12:09 DocMorris Sell UBS AG
12:08 DocMorris Add Baader Bank
12:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
12:05 ASML NV Buy UBS AG
12:04 Pernod Ricard Neutral UBS AG
12:04 Nestlé Neutral UBS AG
11:57 PUMA Buy Warburg Research
11:56 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
11:55 Südzucker Hold Warburg Research
11:54 Zalando Buy Warburg Research
11:52 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
11:52 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
11:50 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen