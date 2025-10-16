ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal von 59 auf 68 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate hätten erneut bewiesen, dass der Industriekonzern auf Wachstumskurs sei, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzernumbau schreite mit dem Verkauf des Roboter-Geschäfts voran. Der Experte geht von einer Teilausschüttung des hohen Verkaufserlöses durch ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm aus./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
59,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
59,18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|63,42
|-0,16%
