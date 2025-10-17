ABB Aktie
|63,46EUR
|-0,54EUR
|-0,84%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB nach Quartalszahlen und der Bekanntgabe eines neuen Finanzchefs auf "Sell" mit einem Kursziel von 49 Franken belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie das starke Wachstum im Bereich Elektrifizierung, wies aber auch auf eine vom Technologiekonzern erwartete deutliche Entschleunigung beim organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal hin. Vom Kapitalmarkttag erwartet er nun, dass ABB seine Margenprognose auf über 20 Prozent anheben und ein neues Aktienrückkaufprogramm ankündigen wird./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
58,74 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16,58%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
58,82 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,70%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
15:59
|Freitagshandel in Zürich: SMI am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.10.25
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.10.25
|ROUNDUP 2: ABB legt mehr als solides drittes Quartal hin (dpa-AFX)
|
16.10.25
|ABB-Aktie dennoch in Rot: Konzern meldet Wachstum auf allen Ebenen (dpa-AFX)
|
16.10.25
|Pluszeichen in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
16.10.25
|Optimismus in Zürich: SMI klettert (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
|13:24
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:24
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|16.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|63,46
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:13
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13:40
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12:57
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:35
|Merck Buy
|UBS AG
|12:08
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:07
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11:33
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:27
|Michelin Buy
|UBS AG
|11:27
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Diageo Buy
|UBS AG
|11:24
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11:23
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|11:06
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:10
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|10:00
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|09:28
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:17
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.