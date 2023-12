Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 1 796,81 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,109 Prozent höher bei 1 795,38 Punkten, nach 1 793,43 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 793,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 797,73 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.11.2023, stand der SLI bei 1 699,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1 761,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 659,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 6,88 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 2,55 Prozent auf 2,21 CHF), Julius Bär (+ 1,83 Prozent auf 47,33 CHF), Straumann (+ 1,17 Prozent auf 138,50 CHF), UBS (+ 1,08 Prozent auf 26,23 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 37,80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Givaudan (-2,91 Prozent auf 3 342,00 CHF), Nestlé (-0,53 Prozent auf 97,20 CHF), Richemont (-0,32 Prozent auf 123,85 CHF), Sandoz (-0,32 Prozent auf 28,15 CHF) und Lindt (-0,27 Prozent auf 10 880,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 120 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at