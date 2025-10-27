Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Givaudan-Performance
|
27.10.2025 10:04:55
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren eingebracht
Am 27.10.2022 wurde die Givaudan-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3 052,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 3,277 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (3 537,00 CHF), wäre die Investition nun 11 589,12 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 589,12 CHF entspricht einer Performance von +15,89 Prozent.
Der Börsenwert von Givaudan belief sich zuletzt auf 32,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Zürich in Rot: SMI zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwacher Handel: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Zürich: SLI mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.10.25