Givaudan Aktie

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Givaudan-Performance 27.10.2025 10:04:55

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.10.2022 wurde die Givaudan-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3 052,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 3,277 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (3 537,00 CHF), wäre die Investition nun 11 589,12 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 589,12 CHF entspricht einer Performance von +15,89 Prozent.

Der Börsenwert von Givaudan belief sich zuletzt auf 32,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

