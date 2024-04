Optimismus in Zürich: SMI steigt am Nachmittag

Mit dem SMI geht es am Nachmittag aufwärts.

Um 15:41 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,48 Prozent auf 11 551,40 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,240 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,051 Prozent höher bei 11 501,71 Punkten in den Montagshandel, nach 11 495,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 11 561,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 487,41 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Der SMI wies vor einem Monat, am 08.03.2024, einen Stand von 11 647,14 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 08.01.2024, einen Stand von 11 230,40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der SMI mit 11 230,07 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,68 Prozent auf 555,80 CHF), Swiss Life (+ 1,26 Prozent auf 626,60 CHF), Sonova (+ 1,15 Prozent auf 255,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 42,21 CHF) und Richemont (+ 0,93 Prozent auf 135,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0,67 Prozent auf 519,00 CHF), Roche (-0,36 Prozent auf 218,70 CHF), Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 108,70 CHF), Givaudan (+ 0,25 Prozent auf 3 957,00 CHF) und UBS (+ 0,32 Prozent auf 28,26 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 487 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 248,328 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at