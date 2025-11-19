Optimismus in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

Um 09:11 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,35 Prozent nach oben auf 12 525,50 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,460 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,334 Prozent auf 12 523,69 Punkte an der Kurstafel, nach 12 481,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 520,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 541,48 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,850 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 12 644,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 212,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der SMI einen Stand von 11 541,43 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,76 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 1,24 Prozent auf 310,50 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 79,92 CHF), Alcon (+ 0,57 Prozent auf 60,28 CHF), Richemont (+ 0,31 Prozent auf 162,45 CHF) und Novartis (+ 0,29 Prozent auf 102,30 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-0,98 Prozent auf 88,98 CHF), Partners Group (-0,81 Prozent auf 908,60 CHF), Swiss Re (-0,57 Prozent auf 139,40 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 69,24 CHF) und Swisscom (-0,43 Prozent auf 578,50 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die Roche-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 130 487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 247,005 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

