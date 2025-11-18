SIX-Handel So steht der SLI aktuell

Der SLI bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 1,07 Prozent tiefer bei 2 016,39 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,688 Prozent schwächer bei 2 024,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 038,21 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 012,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 024,92 Einheiten.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 2 035,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der SLI mit 1 998,99 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 1 915,35 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 4,93 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 7,31 Prozent auf 308,20 CHF), Logitech (-0,33 Prozent auf 90,32 CHF), Givaudan (-0,54 Prozent auf 3 304,00 CHF), Schindler (-0,78 Prozent auf 280,40 CHF) und Swisscom (-0,86 Prozent auf 578,50 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ams-OSRAM (-16,19 Prozent auf 8,26 CHF), Novartis (-4,27 Prozent auf 101,26 CHF), Julius Bär (-3,16 Prozent auf 55,76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,16 Prozent auf 54,62 CHF) und Richemont (-2,59 Prozent auf 165,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 136 713 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,154 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,85 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at