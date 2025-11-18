UBS Aktie
|SLI-Performance im Blick
|
18.11.2025 12:27:48
SLI-Handel aktuell: So steht der SLI am Mittag
Um 12:09 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,98 Prozent auf 2 018,15 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,688 Prozent auf 2 024,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,21 Punkten am Vortag.
Bei 2 016,21 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 024,92 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2 035,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 998,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 915,35 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 5,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 5,33 Prozent auf 302,50 CHF), Logitech (+ 0,02 Prozent auf 90,64 CHF), Givaudan (-0,03 Prozent auf 3 321,00 CHF), Lindt (-0,33 Prozent auf 12 060,00 CHF) und Swisscom (-0,43 Prozent auf 581,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams-OSRAM (-14,52 Prozent auf 8,42 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,51 Prozent auf 54,42 CHF), Novartis (-3,01 Prozent auf 102,60 CHF), Julius Bär (-2,95 Prozent auf 55,88 CHF) und Lonza (-2,19 Prozent auf 527,60 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 339 276 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,154 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,85 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|58,50
|-5,86%
|ams-OSRAM AG
|9,30
|-12,26%
|Givaudan AG
|3 576,00
|0,17%
|Julius Bär
|60,36
|-2,96%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|13 050,00
|-2,68%
|Logitech S.A.
|97,66
|-3,55%
|Lonza AG (N)
|570,20
|-2,40%