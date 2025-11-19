SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swisscom-Aktien gewesen.

Swisscom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 478,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,209 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,35 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 18.11.2025 auf 581,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 21,35 Prozent gestiegen.

Alle Swisscom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at