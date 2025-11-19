Optimismus in Zürich: SPI am Mittwochmittag mit Gewinnen

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,48 Prozent auf 17 226,49 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,224 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,340 Prozent auf 17 202,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 143,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 17 161,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 228,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 17 361,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, stand der SPI noch bei 16 957,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, stand der SPI noch bei 15 375,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 11,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 5,81 Prozent auf 14,56 CHF), Curatis (+ 5,33 Prozent auf 12,85 CHF), Evolva (+ 4,71 Prozent auf 0,89 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,00 Prozent auf 0,78 CHF) und PolyPeptide (+ 2,51 Prozent auf 22,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Zwahlen et Mayr SA (-9,88 Prozent auf 146,00 CHF), ams-OSRAM (-8,94 Prozent auf 7,54 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,41 Prozent auf 0,14 CHF), Carlo Gavazzi (-6,13 Prozent auf 153,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,85 Prozent auf 45,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ams-OSRAM-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 737 982 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 258,014 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at