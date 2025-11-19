Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Anleger in Zürich schicken den SPI am Mittwochmorgen erneut ins Plus.

Am Mittwoch notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,26 Prozent höher bei 17 187,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,224 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,340 Prozent auf 17 202,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 143,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 213,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 187,77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SPI mit 17 361,83 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Stand von 16 957,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, stand der SPI noch bei 15 375,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,76 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 4,00 Prozent auf 0,78 CHF), Ascom (+ 2,06 Prozent auf 3,46 CHF), Relief Therapeutics (+ 1,92 Prozent auf 2,65 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1,89 Prozent auf 14,02 CHF) und Roche (+ 1,44 Prozent auf 323,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-8,74 Prozent auf 0,14 CHF), Medartis (-4,23 Prozent auf 72,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,42 Prozent auf 45,20 CHF), Evolva (-3,29 Prozent auf 0,82 CHF) und GAM (-2,94 Prozent auf 0,17 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Roche-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 130 487 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 258,014 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

