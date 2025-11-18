SPI-Handel aktuell: SPI notiert zum Start im Minus

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,44 Prozent schwächer bei 17 243,44 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,242 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,502 Prozent auf 17 232,11 Punkte an der Kurstafel, nach 17 318,97 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 17 243,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 215,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 17 361,83 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 16 770,93 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Stand von 15 492,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 11,12 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Cicor Technologies (+ 6,92 Prozent auf 185,50 CHF), Roche (+ 6,06 Prozent auf 304,60 CHF), Curatis (+ 5,69 Prozent auf 13,00 CHF), Roche (+ 5,47 Prozent auf 316,40 CHF) und Feintool International (+ 1,08 Prozent auf 9,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Xlife Sciences (-9,74 Prozent auf 15,75 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-9,68 Prozent auf 0,14 CHF), Evolva (-5,12 Prozent auf 0,85 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,35 Prozent auf 44,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-3,83 Prozent auf 54,24 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 521 790 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 259,334 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at