SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 328,947 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2025 15 131,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 46,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 51,32 Prozent.

Zuletzt verbuchte Züblin (Zueblin Immobilien einen Börsenwert von 146,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at