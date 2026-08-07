Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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07.08.2026 23:10:00
Oracle Surges: What's Driving the Sudden Rally
Oracle's (NYSE: ORCL) stock has rallied 27% over the past two weeks. Let's see what catalysts drove its stock higher, and if it can maintain its momentum over the next few months.The biggest catalyst for Oracle's stock was the expansion of its partnership with Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google on July 30. Google will integrate its advanced Gemini AI models into Oracle's AI Agent Studio, enabling Oracle's Cloud Infrastructure (OCI) customers to build and deploy AI agents with Google's AI software.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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