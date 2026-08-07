Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.08.2026 23:10:00

Oracle Surges: What's Driving the Sudden Rally

Oracle's (NYSE: ORCL) stock has rallied 27% over the past two weeks. Let's see what catalysts drove its stock higher, and if it can maintain its momentum over the next few months.The biggest catalyst for Oracle's stock was the expansion of its partnership with Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google on July 30. Google will integrate its advanced Gemini AI models into Oracle's AI Agent Studio, enabling Oracle's Cloud Infrastructure (OCI) customers to build and deploy AI agents with Google's AI software.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten