Oracle Aktie
|129,82EUR
|-2,60EUR
|-1,96%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 190 auf 165 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes erstes Geschäftsquartal hinter sich dank beschleunigter Cloud-Angebote, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen stünden aber wegen des Ausbaus der Infrastrukturen unter Druck./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 165,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 152,29
|
Abst. Kursziel*:
8,35%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 150,28
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,80%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
18:35
|ROUNDUP 2: KI-Nachfrage treibt Oracle an - Marge gesunken (dpa-AFX)
|
17:31
|AKTIEN IM FOKUS 2: Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig (dpa-AFX)
|
11:20
|ROUNDUP: KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie erholt sich vom Vortagesdämpfer (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Oracle auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar (dpa-AFX)
|
10.09.26
|KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind (dpa-AFX)
|
10.09.26
|Oracle’s data centre revenue surges as AI strategy accelerates (Financial Times)
|
10.09.26
|Ausblick: Oracle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Oracle Corp.
|20:54
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:22
|Oracle Buy
|UBS AG
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:54
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:22
|Oracle Buy
|UBS AG
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:22
|Oracle Buy
|UBS AG
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:54
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|130,76
|-1,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:54
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:43
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:34
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18:22
|Oracle Buy
|UBS AG
|13:16
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:28
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12:00
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:27
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11:23
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets