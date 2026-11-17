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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Oracle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 325,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 119,09
|
Abst. Kursziel*:
172,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 119,83
|
Abst. Kursziel aktuell:
171,22%
|
Analyst Name::
Varun Govindaraj
|
KGV*:
-
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